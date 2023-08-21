Его компаньон скончался в 2021 году.

Основанная в 1982 году компания Adobe Systems подарила миру не только разнообразное программное обеспечение для работы с изображениями и видео, но и вездесущий формат хранения данных PDF. У истоков компании стояли Чарльз Гешке (Charles Geschke) и Джон Уорнок (John Warnock). Если первый ушёл из жизни в апреле 2021 года в возрасте 81 года, то второй пережил своего компаньона не так заметно. В минувшую субботу доктор Джон Уорнок скончался в возрасте 82 лет.

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Источник изображения: Apple Insider

У Джона Уорнока и его жены Марвы трое детей, супруга приложила руку к созданию первоначальной версии логотипа компании. До 2000 года Уорнок работал в статусе генерального директора Adobe Systems, в последующие 17 лет он делил с другим основателем компании пост председателя совета директоров, но даже с уходом с этой должности продолжал оставаться в составе этого органа правления. Причины смерти Джона Уорнока не уточняются.