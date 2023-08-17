Стриминговый сервис Mixer передаёт привет.

Компания Microsoft объявила о выпуске приложения Microsoft Teams Play Together, который по набору функций очень сильно походит на популярнейший Discord. Скачать программу можно в цифровом магазине Microsoft Store.

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По набору функций Teams Play Together действительно очень многое перенимает у Discord. Пользователи могут здесь общаться по голосовой связи, по видеосвязи, стримить игры для определённого круга друзей и играть вместе.

В описании приложения Microsoft Store указывается, что Teams Play Together — это буквально симбиоз Xbox Game Bar и Microsoft Teams, который представляет собой место для общения игроков, просмотра трансляций и совместного времяпрепровождения в играх.

Для запуска Teams Play Together требуется компьютер с предустановленной Windows 10 версии 17763.0 или более новой. Для получения всех преимуществ пользования данной программой пользователю также придётся создать или войти в учётную запись Microsoft, поскольку без этого не получится выйти на связь с друзьями.

Напомним, несколько лет назад в Сети появлялась информация о том, что Microsoft хотела купить платформу Discord за 10 миллиардов долларов. Сделка сорвалась в том числе из-за разногласий с регуляторами, после чего редмондцы принялись ваять своё программное решение со схожим набором функций.

К появлению Teams Play Together можно отнестись с изрядной долей скептицизма, поскольку Microsoft в последнее время очень часто любит сначала запускать различные инициативы для улучшения досуга игроков, а после непродолжительного времени беспощадно их закрывать. Самый яркий пример — стриминговый сервис Mixer, который был с помпой запущен редмондцами в январе 2016 года, но уже летом 2020 года Microsoft объявила о его закрытии. В конце концов, зачем Teams Play Together, если есть Discord?