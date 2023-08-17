Чуть ранее тезисы на этот счёт были немного другими.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил на совещании президента с членами правительства, что на сегодняшний день дефицит кадров в IT-отрасли в РФ оценивается в 500-700 тысяч человек. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций дал понять, что «потребность в кадрах по-прежнему сохраняется».

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«Хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается. На 13 % у нас увеличилось количество сотрудников за прошлый год, которые работают в IT-компаниях», — подчеркнул Шадаев. Министр также рассказал, что всего в России в IT-отрасли сейчас работает около 740 тысяч человек. Развитие идёт, поэтому за прошлый год объём продаж российских программных решений вырос на 22 %.

Напомним, в конце апреля текущего года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что отток IT-специалистов из России не является критичным, а многие российские компании смогли доукомплектовать штат сотрудников специалистами из ушедших из РФ вендоров.

В то же время, 12 мая 2023 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко, которому поручено курирование отрасли, уже заявлял, что в РФ дефицит «айтишников» действительно имеется, а их зарплаты в два раза выше, чем у работников других отраслей. В конце 2022 года Минцифры оценивало количество IT-специалистов в стране до 1 млн человек.