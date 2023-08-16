Разработчики игр теперь должны помечать контент, созданный с помощью нейросетей.

Правительство Китая обнародовало особый документ, в котором прописаны правила (всего их 24) для компаний, которые оказывают услуги и доставляют контент с использованием нейросетей. Директива вступила в силу 15 августа — предполагается, что она поможет урегулировать вопросы этики и соответствия ценностям Китая вкупе с обеспечением безопасности.

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Так, компании, которые используют ИИ в своей работе, должны в обязательном порядке делать следующее:

использовать только законные данные для обучения ИИ-алгоритмов; не подстрекать к сепаратизму, подрыву государственной власти, свержению социалистической системы, нанесению ущерба национальному имиджу и так далее;

предоставить предельно понятный механизм рассмотрения жалоб на услуги и контент, созданный ИИ;

маркировать контент, созданный с помощью ИИ, ярким ярлыком.

Новый свод правил актуален только в отношении технологий, доступных обычным пользователям, но не для разработок научных институтов. Контроль за исполнением директивы возложен сразу на семь ведомств, среди которых есть Национальная комиссия по развитию и реформам, а также Управление киберпространства Китая.

Аналитики уверены, что принятие Китаем особого документа с 24 правилами регулирования ИИ-алгоритмов обусловлено в первую очередь тем, что в стране семимильными шагами развивается эта отрасль, которая в скором времени потребует обеспечения должного контроля над более сложными технологиями с применением искусственного интеллекта. Принятие базовых директив контроля — необходимость.