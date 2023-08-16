Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Технология масштабирования изображения Intel XeSS обновилась до версии 1.2, но изменений там немного
Даже как-то странно.

реклама

Компания Intel сообщила о выпуске обновления для фирменной технологии масштабирования изображения Xe Super Sampling (XeSS) — теперь самая актуальная версия имеет индекс 1.2. Свежий апдейт добавил поддержку динамического масштабирования изображения, сделал ряд оптимизаций по части производительности и стабильности работы всей программной надстройки.

реклама

Ещё один важный момент — обратная совместимость. Для интеграции XeSS 1.2 в игры с поддержкой XeSS 1.0 и 1.2 потребуется только замена библиотек DLL на новые. По понятным причинам, XeSS 1.2.0.13 (самая свежая редакция на сегодняшний день) ещё не представлена в современных играх, но если мы говорим про версии технологии 1.2.10, то её работу можно увидеть в красочном платформере Ratchet and Clank: Rift Apart.

В дополнение ко всему, компания Intel выпустила обновлённый набор инструментов для разработчиков, который поможет интегрировать XeSS 1.2 в современные интерактивные проекты. Самая технология, напомним, является альтернативой NVIDIA DLSS и AMD FSR. Серьёзных аппаратных ограничений она не имеет, поэтому запуск XeSS возможен на игровых видеокартах как от AMD, так и от Intel.

рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
10
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
1
Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
1
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
14
Phenom II X4 - работа над ошибками
69
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
8
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
10
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
5
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
21:39
Видел видео как ФАБ 500 упал в центре Белгорода
ЗРПК Панцирь стал "зубастей" и опасней - его вооружили гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками
Les Dos
21:38
Вот это верно, войска СССР зашли на территорию Польши в конце 1941 года,есть ещё шутка что Польскую томожню проходили долго.
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
Dobpelkopf
21:37
Эти недостатки называются - капитализм.
Phenom II X4 - работа над ошибками
Les Dos
21:35
может вы начнёте учить историю,и поймёте что в 39 году войска СССР в Польше не были.А вот УПА и Бандеры были причём лагерь "Висла" появился именно из за них.Сходили бы в музей в Варшаве и Дубне.
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
linux4ever
21:35
Их много, но их надо пересобирать после долгого хранения.
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
Эдгар Кот
21:35
Но цены неадекватные. Понятно что вложение долгосрочное, но все равно, пока не готов столько выкладывать
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Les Dos
21:32
У вас не верно, расставлены знаки препинания.
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
Александр Сечков
21:30
Вроде крупная корпорация, а такая наивная)))
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
Les Dos
21:28
о,это что со своими радужными флагами.Свою 5. Защитить не смогли,решили что смогут защитить кого-то.Их желательно в плен не брат.
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
Les Dos
21:25
Это Гиены Европы,будут скакать из своих штанов.Погут получить по своим 5.
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем