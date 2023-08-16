Даже как-то странно.

Компания Intel сообщила о выпуске обновления для фирменной технологии масштабирования изображения Xe Super Sampling (XeSS) — теперь самая актуальная версия имеет индекс 1.2. Свежий апдейт добавил поддержку динамического масштабирования изображения, сделал ряд оптимизаций по части производительности и стабильности работы всей программной надстройки.

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Ещё один важный момент — обратная совместимость. Для интеграции XeSS 1.2 в игры с поддержкой XeSS 1.0 и 1.2 потребуется только замена библиотек DLL на новые. По понятным причинам, XeSS 1.2.0.13 (самая свежая редакция на сегодняшний день) ещё не представлена в современных играх, но если мы говорим про версии технологии 1.2.10, то её работу можно увидеть в красочном платформере Ratchet and Clank: Rift Apart.

В дополнение ко всему, компания Intel выпустила обновлённый набор инструментов для разработчиков, который поможет интегрировать XeSS 1.2 в современные интерактивные проекты. Самая технология, напомним, является альтернативой NVIDIA DLSS и AMD FSR. Серьёзных аппаратных ограничений она не имеет, поэтому запуск XeSS возможен на игровых видеокартах как от AMD, так и от Intel.