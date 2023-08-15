Если всё пойдёт по плану.

Компания VK собирается открыть офис в Минске в ближайшие месяцы — соответствующую информацию обнародовали российские СМИ. Доподлинно установлено, что руководство группы компаний уже встречалось с послом Беларуси и России с целью обсудить приоритетные направления развития VK в РБ.

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Сам офис VK может открыться в Беларуси до конца текущего года. В июне текущего года московский офис компании посетил посол страны Дмитрий Крутой, проведя встречу с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений Максимом Тадевосяном. Сообщается, что на встрече обсуждались не только общее положение технологического рынка в обеих странах, но также приоритетные направления в развитии VK, а также планы по развитию в Беларуси.

Напомним, VK открыла подразделение в Казахстане ещё в 2020 году и запустила для жителей страны отдельную новостную ленту. Если говорить про офисы, то сейчас у VK с ними дела обстоят следующим обраом: два в Санкт-Петербурге, два в Москве, один в Казани, также по одному в Нижнем Новгороде, Сочи и Лимасоле (Кипр).

VK входит в тройку лидеров в сегменте соцсетей в Беларуси — так утверждают опрошенные эксперты. По их же мнению, сам факт открытия офиса в Минске может в какой-то степени решить вопрос с кадровым ресурсом, поскольку после ухода из Беларуси западных технологических компаний на рынке высвободилось большое количество местные специалистов, которые могут быть востребованы в VK.