Таковы реалии.

Аналитический сервис Data.ai сообщает, что в России из десяти самых популярных приложений по загрузкам на iOS пять мест заняли VPN-сервисы.

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Журналисты отдельных российских изданий убеждены, что это следствие проблем в работе множества VPN-сервисов, с которыми столкнулись российские пользователи на прошлой неделе. Пользователи просто активно занялись поисками для обхода блокировок, эта тенденция будет сохраняться (по крайней мере, в этом убеждены эксперты).

Среди приложений-лидеров по предоставлению услуг VPN лидирует fast, secure, no limits, чуть за ним отстают Free VPN Proxy, потом VPN Beaver Turbo и VPN Bucks вместе с VPNIFY. В топе приложений для iOS есть также «Госключ», который позволяет бесплатно получить сертификат электронной подписи и подписывать документы, а также интернет-магазин «Мегамаркет», мессенджер WhatsApp, маркетплейс Wildberries и 2ГИС.

Опрошенные журналистами российских СМИ эксперты считают, что подобная картина с загрузками — это «отголоски блокировок» силами Роскомнадзора (РКН) VPN-сервисов. В числе пострадавших VPN: Psiphon, VPN Generator, Lantern, Windscribe, Tachyon, Betternet, Cloudflare, Urban VPN, Amnezia, PIA, Proton, OpenVPN connect, Planet, iVPN, Xeovo, Surfshark, TunnelBear, P4PN, перечислял Telegram-канал «За телеком».