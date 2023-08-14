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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: в топ-10 самых скачиваемых iOS-приложений половину мест заняли VPN-сервисы
Таковы реалии.

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Аналитический сервис Data.ai сообщает, что в России из десяти самых популярных приложений по загрузкам на iOS пять мест заняли VPN-сервисы.

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Журналисты отдельных российских изданий убеждены, что это следствие проблем в работе множества VPN-сервисов, с которыми столкнулись российские пользователи на прошлой неделе. Пользователи просто активно занялись поисками для обхода блокировок, эта тенденция будет сохраняться (по крайней мере, в этом убеждены эксперты).

Среди приложений-лидеров по предоставлению услуг VPN лидирует fast, secure, no limits, чуть за ним отстают Free VPN Proxy, потом VPN Beaver Turbo и VPN Bucks вместе с VPNIFY. В топе приложений для iOS есть также «Госключ», который позволяет бесплатно получить сертификат электронной подписи и подписывать документы, а также интернет-магазин «Мегамаркет», мессенджер WhatsApp, маркетплейс Wildberries и 2ГИС.

Опрошенные журналистами российских СМИ эксперты считают, что подобная картина с загрузками — это «отголоски блокировок» силами Роскомнадзора (РКН) VPN-сервисов. В числе пострадавших VPN: Psiphon, VPN Generator, Lantern, Windscribe, Tachyon, Betternet, Cloudflare, Urban VPN, Amnezia, PIA, Proton, OpenVPN connect, Planet, iVPN, Xeovo, Surfshark, TunnelBear, P4PN, перечислял Telegram-канал «За телеком».

#ios #vpn
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александр плешков
20:39
Патологический лжец, а где я утверждал, что я его купил?
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
FelsheR-BAN100911
20:39
У него кроме кучи левых аккаунтов ставить себе плюсы ничего нет)
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Truth Seeker
20:38
Прям точно не фашизм
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александр плешков
20:38
А самому не судьба посмотреть тесты данного процессора в интернете? Твоими сьездами с темы полностью удовлетворён!
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
la4mer2018
20:38
Шурочка, так что там с собраным Вами веселым комплектом в Лиан Ли? Ждём-ссс )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Китя.
20:38
Что так грубо. ответьте на вопрос.
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
александр плешков
20:36
Так чо ты вдруг поехал с темы, о цене этого комплекта после того, как бакс подскочил?
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Китя.
20:36
Да китайская а вы 32р можете что то мощнее предложить ?
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Руслан
20:36
12400 лучше 5600 в пределах погрешности. Автор утверждает , что однозначно лучше. Полно тестов на ютубе .
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