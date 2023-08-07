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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Mail.ru запустил новый домен для почтовых ящиков xmail.ru
Но зарегистрировать там новый ящик не получится.

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Команда поддержки почтового сервиса mail.ru объявила о запуске нового домена для почтовых ящиков — xmail.ru. Регистрация доступна всем пользователям сторонних потовых сервис с сегодняшнего дня, 7 августа. Новый сервис предназначен для переноса на него писем из аккаунтов сторонних сервисов с сохранением привычного логина.

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Разработчики написали, что при переходе на новый домен сохранение прежнего имени ящика зарубежного ящика организовано следующим образом: новый адрес электронной почты будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru. После чего пользователь сможет перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта.

Для создания почты и переноса писем пользователю нужно заполнить форму регистрации. После переноса всего архива сохранится возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика. В специальном сообщении на сайте VK также упоминается инструмент «Сборщик писем», который поможет не терять переписки, а также настроить получение писем с другого ящика.

«Помимо получения нового домена, пользователь сохранит письма, приходящие на прежний адрес почты. Мы понимаем, насколько это важно для каждого человека, и стараемся сделать процесс его перехода максимально простым и удобным», — рассказал о запуске нового домена Артем Матюшков, руководитель продуктового направления Почта Mail.ru.

Специалисты команды поддержки xmail.ru также подытожили, что их сервис позволит хранить в одном месте письма всех почтовых ящиков. Аккаунты на новом доменном имени, кроме стандартного ограничения на 8 Гбайт, смогут получить в подарок 128 Гбайт хранилища Облака Mail.ru и пользоваться всеми сервисами в течение одного месяца без рекламы.

Важно помнить, что почтовый ящик в домене xmail.ru предназначен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса. Создать новый аккаунт на новом домене не получится, вам будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или запущенный в 2020 году internet.ru.

#mail ru #xmail
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