Есть масса плюсов.

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических интерфейсов, объявил о публикации стандарта ANARI 1.0 (Analytic Rendering Interface), который определяет API для кроссплатформенных движков рендеринга и создан для унификации программных интерфейсов для визуализации данных.

реклама

ANARI 1.0 призван упростить разработку приложений в научной визуализации, предоставляя набор высокоуровневых функций для создания представления сцены в памяти для рендеринга без необходимости в низкоуровневом графическом коде. Он также позволяет использовать любой поддерживающий механизм 3D-рендеринга.

Заявлено, что ANARI получил поддержку в открытых пакетах визуализации VMD, VTK/ParaView и Visit. Надстройка Blender ANARI для проверки концепции в ANARI SDK и реализация ANARI-USD от Nvidia помогут любому приложению генерировать выходные данные в долларах США для последующего использования на платформе Omniverse.

Приложения, поддерживающие ANARI, могут работать с любыми движками рендеринга, предоставляющий данный API. Разработчики утверждают, что спецификация разработана в соответствии с принципами построения открытых стандартов и учитывает пожелания сообщества.

Так, например, в ответ на предложения из сообщества добавлена поддержка формата glTF для использования материалов на основе физически корректного рендеринга.

ANARI предоставляет Си-API (C99) с обвязками для безопасной работы с типами в коде на C++, позволяющими создавать в памяти иерархические деревья объектов для полного представления 3D-сцены, трёхмерной геометрии поверхности и объёмных данных.