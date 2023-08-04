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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Опубликован ANARI 1.0 — открытый стандарт для движков 3D-рендеринга
Есть масса плюсов.

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Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических интерфейсов, объявил о публикации стандарта ANARI 1.0 (Analytic Rendering Interface), который определяет API для кроссплатформенных движков рендеринга и создан для унификации программных интерфейсов для визуализации данных.

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ANARI 1.0 призван упростить разработку приложений в научной визуализации, предоставляя набор высокоуровневых функций для создания представления сцены в памяти для рендеринга без необходимости в низкоуровневом графическом коде. Он также позволяет использовать любой поддерживающий механизм 3D-рендеринга.

Заявлено, что ANARI получил поддержку в открытых пакетах визуализации VMD, VTK/ParaView и Visit. Надстройка Blender ANARI для проверки концепции в ANARI SDK и реализация ANARI-USD от Nvidia помогут любому приложению генерировать выходные данные в долларах США для последующего использования на платформе Omniverse.

Приложения, поддерживающие ANARI, могут работать с любыми движками рендеринга, предоставляющий данный API. Разработчики утверждают, что спецификация разработана в соответствии с принципами построения открытых стандартов и учитывает пожелания сообщества.

Так, например, в ответ на предложения из сообщества добавлена поддержка формата glTF для использования материалов на основе физически корректного рендеринга.

ANARI предоставляет Си-API (C99) с обвязками для безопасной работы с типами в коде на C++, позволяющими создавать в памяти иерархические деревья объектов для полного представления 3D-сцены, трёхмерной геометрии поверхности и объёмных данных.

#рендеринг #anari
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