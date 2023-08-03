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Самая актуальная предварительная версия Windows Subsystem for Android обзавелась поддержкой графического API Vulkan — обновление доступно для всех пользователей Windows.
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Так, в версии Windows Subsystem for Android 2307 (сборка 2307.40000.2.0) появилась полноценная поддержка Vulkan API, информация об этом опубликована в тексте релиза на GitHub. Апдейт также включает в себя следующие функции:
- обновлённая до версии Android 13 система безопасности;
- обновлённый Chromium WebView до версии 115;
- улучшенная стабильность всей платформы.
Актуальная предварительная версия Windows Subsystem for Android потребует для своей работы минимум 16 Гбайт оперативной памяти, накопитель SSD и активированную поддержку виртуализации.
Разработчики сообщили, что Windows Subsystem for Android версии 2307 уже используется в Amazon Appstore. Для доступа к предварительной версии необходимо стать участником программы WSA Preview, установить магазин приложений можно в Microsoft Store.