Актуально для пользователей Windows 11.

Самая актуальная предварительная версия Windows Subsystem for Android обзавелась поддержкой графического API Vulkan — обновление доступно для всех пользователей Windows.

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Так, в версии Windows Subsystem for Android 2307 (сборка 2307.40000.2.0) появилась полноценная поддержка Vulkan API, информация об этом опубликована в тексте релиза на GitHub. Апдейт также включает в себя следующие функции:

обновлённая до версии Android 13 система безопасности;

обновлённый Chromium WebView до версии 115;

улучшенная стабильность всей платформы.

Актуальная предварительная версия Windows Subsystem for Android потребует для своей работы минимум 16 Гбайт оперативной памяти, накопитель SSD и активированную поддержку виртуализации.

Разработчики сообщили, что Windows Subsystem for Android версии 2307 уже используется в Amazon Appstore. Для доступа к предварительной версии необходимо стать участником программы WSA Preview, установить магазин приложений можно в Microsoft Store.