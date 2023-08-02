Они теперь в списке на предустановку.

Сегодня, 2 августа, правительство РФ расширило список российских программ для обязательной предустановки на устройства, которые продаются в стране. Информация появилась в соответствующем документе властей, который появился в распоряжении российских информагентств.

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Так, с 1 января 2024 года на смартфоны, планеты и ПК должны быть установлены приложения видеохостинга Rutube и новостного агрегатора «Дзен». В сам перечень программ для предустановки на смарт-ТВ добавили приложения онлайн-кинотеатров Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор» и «Дом.ru Movix».

Журналисты отмечают, что разделы перечня, касающиеся предустановки программ на смартфоны, планшеты и ПК, в версии для 2024 года почти не изменились по сравнению с действующими в 2023 году, только вместо «Новости Mail.ru» в качестве новостного агрегатора указан «Дзен», а Rutube сменил OK Live (в версии документа на 2023 год Rutube тоже присутствует, но в разделе предустановки на смарт-ТВ, а теперь будет в двух разделах — для телевизоров и для смартфонов).

Также в правительстве отметили, что владельцы устройств смогут, как и раньше, выбирать, какие программы или приложения использовать. Сам закон о предустановке отечественных приложений на реализуемые в РФ смартфоны, планшеты, ноутбуки и смарт-ТВ действует с апреля 2021 года.

Минцифры составляет перечень таких программ среди наиболее популярных сервисов, чья аудитория превышает 500 тысяч пользователей.