У кого-то сейчас вся жизнь изменится. Или нет?

В популярной социальной сети «Одноклассники» в скором времени пропадут оценки на фото и появятся незаметных для других «лайки». То есть, у пользователей соцсети появится возможность скрывать свои «классы» от других пользователей — об этом сообщают отдельные российские СМИ со ссылкой на заявления команды разработчиков.

реклама

Так, опция с оценками перестанет быть доступной для всех пользователей платформы до конца будущего года. А функция анонимного одобрения уже появилась. Напомним, «Одноклассники» по системе социальных взаимодействий отличается от той же «ВКонтакте» и Instagram (принадлежит запрещённой и признанной экстремистской в России американской компании Meta Platforms).

Пользователи в «ОК» сейчас могут поставить не только «класс», но и оценить снимок по пятибалльной шкале. Ранее также была платная оценка «пять с плюсом», но этим летом года её отключили. Также пользователи до сих пор могли видеть в своей ленте, кто кому и на какие публикации поставил «класс». Ещё одна отличительная функция — пользователи видят, кто заходил на их страницу.

Эксперты считают, что решение «Одноклассников» может быть связано с желанием «выровнять баланс между публичностью и конфиденциальностью».

«Сначала в интернете пользователи стремились создавать себе вымышленные имена, чтобы их никто не узнал, но затем стали появляться деанонизированные сайты. Они имели большую популярность: оказалось, чем больше информации выдаёт человек, тем быстрее его находят, и основная масса людей стала стремиться к популярности. Так “Одноклассники” стали показывать вообще всё: кто куда заходил, кому что поставил. Возможно, сейчас руководство пришло к выводу, что соцсеть стала чересчур публичной, и захотело выравнять баланс», — рассуждает основатель Liveinternet Германа Клименко.

По мнению всё того же эксперта, вряд ли нововведения принесут пользу. «В соцсетях есть общее правило: не менять привычный функционал. Пользователи привыкли, что в «Одноклассниках» много «следов», и если это отменят, большинство будут возмущены», — указал он.