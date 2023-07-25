Закон должен заработать уже 1 декабря 2023 года.

Госдума РФ рассматривает закон, согласно которому будет запрещена регистрация на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов — Gmail и ему подобных. Данные изменения прописаны в поправках к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

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Стало известно, что данные поправки уже получили положительное заключение комитета Госдумы по информационной политике. Именно сегодня, 25 июля, законопроект будет рассмотрен во втором чтении. В случае его принятия изменения должны вступить в силу с 1 декабря 2023 года.

Поправки к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» предполагают четыре легальных способа регистрации: по номеру телефона российского оператора связи, через единый портал «Госуслуг», через Единую биометрическую систему или с использованием иной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо. «Иные системы» — это российские сервисы (например, «ВКонтакте») или почта на российских серверах (Mail.ru, Yandex).