Особенно интересно, откуда он данные берёт.

Финансовый маркетплейс «Сравни» объявил о запуске бесплатного сервиса для управления кредитной историей и личными финансами под названием «Кредитный рейтинг». С его помощью можно не только узнать шанс одобрения кредита, но также получить советы по улучшению и поддержанию в надлежащем состоянии кредитной истории.

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Объявлено, что с помощью «Кредитного рейтинга» можно проводить следующие операции:

отслеживать показатель кредитного рейтинга и его изменения;

понять свой «Финансовый потенциал»;

получать советы по исправлению кредитной истории и повышению шансов на получение кредитов;

защитить себя от мошенников и ошибок;

видеть активные кредиты.

Сервис «Кредитный рейтинг» доступен для жителей всех регионов России. Для того, чтобы стать его пользователем, не нужно даже подробную анкету заполнять. Достаточно наличия подтверждённой учётной записи в «Госуслугах», которая поможет подгрузить все данные.

Команда разработки маркетплейса «Сравни» утверждает, что на создание сервиса ушло около шести месяцев. Для работы «Кредитный рейтинг» использует данные нескольких бюро кредитных историй. Речь идёт об организациях, которые по российскому законодательству обрабатывают и хранят данные по кредитным историям граждан. Со слов авторов идеи, это позволяет предоставлять пользователю максимально подробную информацию по кредитам.

nullС течением времени разработчики планируют увеличить количество БКИ-партнёров для более точной оценки кредитной нагрузки.