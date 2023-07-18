Что-то новенькое.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат возможность обзавестись подтверждённым статусом выпускника университета в виде уникального NFT. Первыми свой NFT-диплом смогут получить выпускники Унивеситета ИТМО — студенты, которые окончили вуз в 2023 году. Они действительно смогут верифицировать образование в профиле «ВКонтакте», подтверждение образование будет работать по технологии Soulbound-токенов (SBT).

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В специальном сообщении пресс-службы «ВКонтакте» указывается, что для подачи заявки на подтверждение статуса выпускнику достаточно будет ввести личный код в приложении VK NFT. После этого начнётся автоматическая проверка данных, по итогам которых можно будет рассчитывать на получение собственного NFT. Такой токен нельзя передать или продать другому пользователю, поскольку он является подтверждением подлинности диплома.

Команда поддержки «ВКонтакте» планирует открыть доступ к механике и другим заинтересованным образовательным учреждениям. К токенам могут быть добавлены различные атрибуты в виде метаданных: год выпуска, название специальности, тема диплома, полученные в процессе обучения навыки. В будущем технологию можно будет интегрировать в сервисы для поиска работы: авторизовавшись через VK ID, пользователь сможет прямо в своём резюме показать все NFT-дипломы и достижения, которыми он обладает.

Упомянутая выше технология Soulbound-токенов (SBT) представляет собой следующее: это особые NFT, которые выпускаются в единственном экземпляре и навсегда привязываются к конкретному блокчейн-адресу. SBT нельзя передать или отправить на другой адрес, а доступ к нему имеет только владелец. С помощью непередаваемых токенов пользователи смогут подтверждать «ВКонтакте» прохождение курсов, личные и профессиональные достижения, награды. А подтверждение достижений с помощью NFT появится как для личных профилей, так и для пабликов. В дальнейшем разработчики планируют внедрять технологию непередаваемых SBT в сторонние сервисы.

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ИТМО и VK уже на протяжении некоторого времени занимаются реализацией совместных образовательных программ. В прошлом месяце, например, VK Education и ИТМО запустили корпоративную магистерскую программу «Распределённые веб-сервисы», которая нацелена на подготовку специалистов в области распределённых высоконадёжных систем.