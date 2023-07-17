Это вывело её в лидере по статистике регистраций.

Во втором квартале текущего года российский национальный домен .ru объявил о регистрации 5 млн доменных имён второго уровня, что позволило ему войти в мировую тройку лидеров по приросту среди национальных доменов. Соответствующую информацию обнародовал Координационный центр доменов .RU/.РФ.

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Так, по итогам предыдущего квартала российская национальная зона выросла на 69 019 доменов (+1,4 %), а общее число зарегистрированных в ней имён составило 5 004 957. По количеству зарегистрированных имён .ru также входит в топ-10 доменов верхнего уровня.

Схожий по тему рост продемонстрировали национальные домены Бразилии (+2,1 %) и Китая (+3,3 %). Андрей Воробьёв, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ, отметил, что после снижения в 2022 году российская национальная зона уже два квартала подряд демонстрирует небольшой рост и смогла преодолеть отметку в 5 млн имён раньше, чем это предполагали эксперты.

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В прошлом квартале крупнейший домен верхнего уровня .com остался на уровне первого квартала (0 % прироста), а количество доменов в зоне .net сократилось на 0,9 %. Подробная статистика с инфографикой по крупным доменам верхнего уровня представлена в это же заметке.