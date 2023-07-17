Масса новых функций.

16 июля 2023 года состоялся релиз Linux Mint 21.2 «Victoria», который основан на пакетной базе Ubuntu 22.04 LTS. Разработчики заявили, что обновления для данной версии Linux Mint будут выходить до 2027 года. В отношении Linux обновки будут выходить до апреля 2025 года.

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Из ключевых особенностей, по данным OpenNET, в Linux Mint 21.2 «Victoria» следует отметить следующие изменения и дополнения:

новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.8, оформление и организация работы в котором продолжает развитие идей GNOME 2. Пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа;

редакция Linux Mint с рабочим столом Xfce, обновлённая до версии Xfce 4.18; на экране входа в систему (Slick-greeter) имеется поддержка переключения между несколькими раскладками клавиатуры;

добавленная реализация порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal), применяемых для улучшения совместимости с неродными для текущего пользовательского окружения приложениями (например, приложениями GNOME на базе libadwaita) и организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений (например, для пакетов в формате flatpak);

видоизменённый интерфейс пользователя в программе для работы с изображениями Pix, которая отныне переведена на кодовую базу gThumb 3.12.2 (ранее использовался gThumb 3.2.8). Также вместо панели инструментов и привычного меню задействованы кнопки и выпадающее меню в заголовке. Добавлена поддержка форматов AVIF/HEIF и JXL. Улучшено управление масштабированием. Появились новые эффекты и инструменты редактирования изображений. Улучшена работа фильтров. Добавлена поддержка цветовых профилей. Возвращён настраиваемый тёмный режим оформления;

представлены общие для всех приложений настройки тёмного оформления. Появилась возможность выбрать три варианта: предпочтительно светлое оформление, предпочтительно тёмное оформление и режим в зависимости от установок приложения;

просмотрщик документов Xreader получил поддержку файлов, созданных в Adobe Illustrator, и по умолчанию включён режим показа страниц, развёрнутых на весь экран;

графический интерфейс для настройки Bluetooth-соединений Blueman обновлён до выпуска 2.3.5;

добавлена поддержка изображений в форматах HEIF и AVIF;

обновлён интерфейс пользователя в менеджере установки приложений. Улучшены алгоритмы сортировки и группировки приложений. Переработан список рекомендованных приложений, в который включены приложения, поставляемые в формате Flatpak. Улучшено отображение приложений, набирающих популярность.

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Напомним, 31 июля 2022 года вышел Linux Mint 21 «Vanessa» (Ванесса). Двумя годами ранее вышел Linux Mint 20 «Ulyana» (Ульяна).