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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российский квантовый центр и VK займутся совместным развитием квантовых вычислений на базе платформы VK Cloud
Пул совместных задач внушительный.

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Российский квантовый центр и холдинг VK объявили о заключении соглашения о стратегическом партнёрстве. Обе компании планируют совместно заниматься развитием квантовых вычислений с помощью облачной платформы VK Cloud. В официальном пресс-релизе также указано, что первые совместные эксперименты уже обеспечили решение части технологических и инфраструктурных задач с рекордными для России показателями.

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Заключённое партнёрское соглашение поможет Российскому квантовому центру и VK заниматься формированием облачной среды, направленной на ускорение инноваций в области квантовых вычислений. Можно будет построить квантовый компьютер в облачном доступе и запускать на нём квантовые алгоритмы в режиме реального времени.

Также облачная платформа предоставит исследователям и корпоративным клиентам доступ к квантовым вычислениям. Она также должна стать основой для обучения нового поколения разработчиков, которым предстоит заниматься квантовыми технологиями для решения прикладных задач.

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Подписание стратегического сотрудничества состоялось в рамках Форума будущих технологий, который проходил в Москве с 9 по 14 июля.

#vk #российское по #vk cloud
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