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Команда социальной сети «ВКонтакте» сообщила о добавлении новой функции «VK Мессенджер» — текстовой расшифровки видеосообщений при помощи искусственного интеллекта. Это обеспечивается за счёт трёх нейросетей, которым «поручены» отдельные задачи: распознавание звуков, формирование слов, определение границ предложений и расстановку знаков препинания.
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Процесс распознания речи ведётся с помощью технологии ASR (Automatic Speech Recognition) с помощью тех самых трёх нейросетей. Акустическая отвечает за распознавание звуков, на языковую отведена функция объединения звуков в слова, а пунктуационная выявляет границы предложений и проставляет знаки препинания. На всех этапах участие человека не требуется.
Команда поддержки «ВКонтакте» в своей новости также уточнила, что новая функция для «VK Мессенджера» работает как полученных, так и для отправленных видеосообщений. Само нововведение доступно в веб-версии сервиса, а также для отдельных пользователей Android-версии приложений «ВКонтакте» и «VK Мессенджер», включая учебный профиль «Сферум».
Разработчики также планируют внедрить новую функцию в версии приложений для iOS.