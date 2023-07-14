По $8,52 за каждый миллион просмотров.

До сих пор в новостях чаще фигурировали сообщения о введении действующим владельцем Twitter в лице Илона Маска (Elon Musk) дополнительных поборов и ограничений для пользователей этой социальной сети, но на этой неделе Reuters обратило внимание на его заявление о начале действия программы монетизации контента, которая позволит самым влиятельным его создателям получать доход.

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Источник изображения: Reuters

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По замыслу Маска, социальная сеть будет делиться с активными и популярными пользователями частью выручки от реализации рекламы. Членство в этом клубе не будет простым. Во-первых, нужно располагать подтверждённой учётной записью, а это уже само по себе требует от частных лиц наличия подписки Twitter Blue, которая стоит от $8 в месяц. Во-вторых, у твитов создателей контента должно накопиться не менее 5 млн просмотров за каждый из трёх предыдущих месяцев. Чтобы получить деньги от Twitter, пользователь должен располагать учётной записью в платёжной системе Stripe. Комиссию за перевод денег Twitter не компенсирует получателям вознаграждения. Первые блогеры, получившие эти средства, уже рассчитали, что Twitter в среднем оценивает миллион просмотров в $8,52.