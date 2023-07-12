Россияне получат полный доступ к цифровому рублю к 2025–2027 году.

Государственная Дума приняла закон о цифровом рубле, который формирует правовые основы для внедрения в России третье формы национальной валюты — цифрового рубля. В таком варианте цифровой рубль будет эмитироваться Банком России в дополнение к уже находящимся в обращении наличным и безналичным рублям. Основные положения закона должны вступить в силу с 1 августа 2023 года.

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Отныне за Банком России закрепляются обязательства в качестве оператора платформы цифрового рубля. Банк России, наряду с другими обязанностями регулятора, будет нести полную ответственность за открытие и поддержку функционирования цифровых кошельков, а также проведение операций с третьей формой национальной валюты.

Цифровой рубль будут изначально применять для осуществления платежей и переводов. По настоящему закону открытие вкладов и выдача кредитов в цифровой валюте запрещается. Также не предусмотрено начисление процентов на остатки средств в цифровых кошельках. По замыслу законодателей, это должно способствовать развитию конкуренции и инноваций на финансовом рынке.

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Совет Директоров Банка России должен установить правила для операций на платформе цифрового рубля. В его компетенции также определение тарифов на операции с цифровым рублём и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. По предварительным данным, россияне получат полный доступ к цифровому рублю к 2025–2027 году.