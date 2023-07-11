Аналитическая компания Mediascope сообщила, что популярный мессенджер Telegram в июне достиг рекордного показателя по дневной аудитории в России. Он достиг 51,92 млн человек, не обогнав только «ВКонтакте» с 52,07 млн аудитории, но зато обойдя YouTube с его 50,78 млн.
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Аналитики отмечают, что это уже не первый месяц, когда Telegram бьёт рекорды по посещаемости. Так, в мае дневная аудитория мессенджера впервые превысила 51,2 млн человек, а в марте Telegram удалось впервые обойти YouTube.
Данные Mediascope по прошлому месяцу выглядят следующим образом:
- ВК — 52.1 млн (-0.8% к маю)
- Telegram — 51.9 млн (+1.4%)
- YouTube — 50.8 млн (-0.2%)
- Дзен* — 31.4 млн (-3.4%)
- TikTok — 30.9 млн (-1.2%)
* С 1 марта 2023 доучтена аудитория на главной странице мобильного приложения Яндекс.Старт.
Напомним также, что с января 2022 года аудитория Telegram увеличилась на 108 % с 25 млн человек, а в феврале 2023-го среднесуточный охват мессенджера вырос в 1,8 раза (с 23 до 41 %).