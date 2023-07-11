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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Популярность Threads начала отрицательно сказываться на курсе акций Tesla
Вчера он снизился на 1,8%.
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Как подметили авторы публикации на страницах ресурса Barron’s, вчерашние торги акции Tesla завершили снижением курса на 1,8%, тогда как фондовый рынок США в целом демонстрировал умеренную положительную динамику, как и акции других крупных американских автопроизводителей. Нельзя исключать, что против акций Tesla в очередной раз сработала высокая степень зависимости главы компании Илона Маска (Elon Musk) от положения дел в социальной сети Twitter, которая принадлежит ему с конца прошлого октября.

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Источник изображения: Getty Images

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На этой неделе стало известно, что запущенная Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) конкурирующая социальная сеть Threads уже привлекла в свои ряды 100 млн пользователей, и потребовалось на это не более пяти дней. Аналитики при этом отмечают, что трафик самой Twitter падает, и нельзя исключать, что происходит переток пользователей от Twitter к Threads. Благосостояние Илона Маска во многом определяется именно акциями Tesla, поэтому последние на любые негативные изменения, связанные с именем этого миллиардера, обычно отвечают отрицательной динамикой курса.

#финансы #tesla #илон маск #акции #илон маск и twitter #threads
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