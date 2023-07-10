Импортозамещение — это важно.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Лизинговая компания в структуре Минсельхоза приняла решение перевести всю свою инфраструктуру с Windows Server и VMware на программные решения российской компании «Ред софт». Речь идёт о «Ред ОС» и «Ред виртуализация».

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Эта самая лизинговая агропромышленная компания называется «Росагролизинг», об этом российским СМИ сообщили её представители. «Росагролизинг» принадлежит Минсельхозу, она занимается сдачей сельхозтехники и перерабатывающего оборудования в лизинг сельхозпроизводителям, которые действуют в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях. Важно отметить, что подготовка к миграции серверной части ИТ-инфраструктуры «дочки» Минсельхоза началась ещё в середине 2021 года.

«Ред софт» утверждает, что в ходе проекта по переводу на отечественное ПО «Росагролизингу» удалось интегрировать весь софт с действующими сервисами и информационными системами, что позволило сохранить непрерывность рабочих процессов. «По нашим оценкам, закупленные “Росагролизингом” 11 кластеров “Ред виртуализации” позволяют перевести более 275 серверов в виртуальной инфраструктуре на нашу систему», — рассказали разработчики из «Ред софт».

«Перевод серверной инфраструктуры с иностранной системы виртуализации на отечественную — первый шаг заказчика в сторону импортозамещения ПО, — подчеркнули представители «Ред софт». — Логическим продолжением развития проекта является миграция виртуальных машин на отечественную “Ред ОС”. В 2023 г. уже объявлены процедуры закупки “Ред ОС” конфигурации “Сервер” для этих целей. Часть серверных ОС была приобретена в 2022 г.».

«Росагролизинг» — действительно крупное акционерное общество в структуре Минсельхоза, единственным акционером которого указана Российская Федерация. Его переход на отечественные «Ред ОС» и «Ред виртуализация» можно считать ещё одним важным шагом в сторону тотального импортозамещения в области программного обеспечения.

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