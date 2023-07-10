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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Крупная компания в структуре Минсельхоза переходит с Windows Server и VMware на ПО от российской «Ред софт»
Импортозамещение — это важно.
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Лизинговая компания в структуре Минсельхоза приняла решение перевести всю свою инфраструктуру с Windows Server и VMware на программные решения российской компании «Ред софт». Речь идёт о «Ред ОС» и «Ред виртуализация».

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Эта самая лизинговая агропромышленная компания называется «Росагролизинг», об этом российским СМИ сообщили её представители. «Росагролизинг» принадлежит Минсельхозу, она занимается сдачей сельхозтехники и перерабатывающего оборудования в лизинг сельхозпроизводителям, которые действуют в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях. Важно отметить, что подготовка к миграции серверной части ИТ-инфраструктуры «дочки» Минсельхоза началась ещё в середине 2021 года.

«Ред софт» утверждает, что в ходе проекта по переводу на отечественное ПО «Росагролизингу» удалось интегрировать весь софт с действующими сервисами и информационными системами, что позволило сохранить непрерывность рабочих процессов. «По нашим оценкам, закупленные “Росагролизингом” 11 кластеров “Ред виртуализации” позволяют перевести более 275 серверов в виртуальной инфраструктуре на нашу систему», — рассказали разработчики из «Ред софт».

«Перевод серверной инфраструктуры с иностранной системы виртуализации на отечественную — первый шаг заказчика в сторону импортозамещения ПО, — подчеркнули представители «Ред софт». — Логическим продолжением развития проекта является миграция виртуальных машин на отечественную “Ред ОС”. В 2023 г. уже объявлены процедуры закупки “Ред ОС” конфигурации “Сервер” для этих целей. Часть серверных ОС была приобретена в 2022 г.».

«Росагролизинг» — действительно крупное акционерное общество в структуре Минсельхоза, единственным акционером которого указана Российская Федерация. Его переход на отечественные «Ред ОС» и «Ред виртуализация» можно считать ещё одним важным шагом в сторону тотального импортозамещения в области программного обеспечения.

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По данным ЕГРЮЛ, по итогам 2022 г. организация продемонстрировала выручку в 10,02 млрд руб. с приростом этого показателя на 85 % по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом составила 2,44 млрд руб. В 2021 г. она оказалась на уровне 1,22 млрд руб.

#российское по #минсельхоз #ред софт
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Крупная компания в структуре Минсельхоза переходит с Windows Server и VMware на ПО от российской «Ред софт»
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