ИИ-сервисы действительно могут выдать отсебятину, это не секрет.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Группа исследователей из США представила набор руководящих принципов под названием LongEval, который поможет оценивать качество длинных сгенерированных текстов с помощью генеративных нейросетей наподобие ChatGPT.

реклама

Данные принципы были представлены на Европейском отделении Ассоциации вычислительной лингвистики, где они даже получили премию за лучшую статью. Эксперты считают, что в настоящий момент нет надёжного способа оценить длинные сгенерированные тексты без участия людей, а существующие протоколы человеческой оценки являются дорогостоящими и требующими много времени.

Перед составлением LongEval исследователи изучили 162 научные работы о длинных резюме. Анализ показал, что 73 % работ вообще не проходили человеческую оценку, а оставшиеся 27 % подвергались оценкам в рамках не связанных между собой методик.

Именно поэтому в целях продвижения эффективных, воспроизводимых и стандартизированных протоколов для человеческой оценки сгенерированных текстов, авторы исследования создали список из трёх ключевых рекомендаций, которые включают в себя то, как и что должен читать оценщик, чтобы судить о надёжности текста.

Эти рекомендации выглядят следующим образом:

оценивать достоверность резюме по отдельным фрагментам, а не по всему тексту целиком. Это должно позволить повысить согласованность оценок между разными экспертами и уменьшить нагрузку на них;

использовать автоматическое выравнивание между фрагментами резюме и источника — для упрощения поиска соответствующей информации в длинных документах;

выбирать подходящий набор фрагментов для оценки в зависимости от цели исследования.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Исследователи заверили, что LongEval позволит людям «точно и быстро оценивать алгоритмы генерации длинного текста». В настоящий момент LongEval существует в виде библиотеки Python, поэтому сообщество сможет использовать и развивать набор в своих исследованиях.