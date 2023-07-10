Прототип уже был представлен.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатория Касперского» сообщили о совместно ведущейся разработке облачной платформы по информационной безопасности подключённых к системе геопозиционирования транспортных средств. Прототип данной платформы был представлен на базе испытательного стенда «Лабриг», комплекса электронных систем реального транспортного средства. Демонстрация состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

реклама

Фёдор Назаров, генеральный директор ФГУП «НАМИ», заявил, что создаваемые с его партнёрами платформа позволит защищать данные владельцев автомобилей (как личных, так и коммерческих) в России, а также повысить безопасность пассажирского и грузового транспорта за счёт обнаружения кибератак. Платформа также должна будет устранять существующие угрозы для современных машин — например, удалённую блокировку, перехват управления во время движения, попытки подмены информации и обновления программного обеспечения без уведомления водителей.

Совместная разработка «НАМИ», «ГЛОНАСС» и «Лаборатории Касперского» будет оснащена системой мониторинга бесконтрольного трансграничного обмена данными подключённых транспортных средств. Специально для этого у платформы будет два класса решения — облачное и локальное. Во втором случае речь идёт о решении, ориентированном на российских автопроизводителей с повышенными требованиями к конфиденциальности.

В свою очередь, генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» в рамках данного проекта будет обеспечивать доверенную среду и «единую шину информационного взаимодействия между автомобилями и телематическими платформами, передачу этих данных в российской юрисдикции в некорректируемом виде».

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

После того, как облачная платформа будет построена, в России также появится государственный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства. Этот центр позволит в оперативном режиме получать сведения об атаках, а также предоставлять информацию для реагирования правоохранительным органам.