ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатория Касперского» сообщили о совместно ведущейся разработке облачной платформы по информационной безопасности подключённых к системе геопозиционирования транспортных средств. Прототип данной платформы был представлен на базе испытательного стенда «Лабриг», комплекса электронных систем реального транспортного средства. Демонстрация состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.
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Фёдор Назаров, генеральный директор ФГУП «НАМИ», заявил, что создаваемые с его партнёрами платформа позволит защищать данные владельцев автомобилей (как личных, так и коммерческих) в России, а также повысить безопасность пассажирского и грузового транспорта за счёт обнаружения кибератак. Платформа также должна будет устранять существующие угрозы для современных машин — например, удалённую блокировку, перехват управления во время движения, попытки подмены информации и обновления программного обеспечения без уведомления водителей.
Совместная разработка «НАМИ», «ГЛОНАСС» и «Лаборатории Касперского» будет оснащена системой мониторинга бесконтрольного трансграничного обмена данными подключённых транспортных средств. Специально для этого у платформы будет два класса решения — облачное и локальное. Во втором случае речь идёт о решении, ориентированном на российских автопроизводителей с повышенными требованиями к конфиденциальности.
В свою очередь, генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» в рамках данного проекта будет обеспечивать доверенную среду и «единую шину информационного взаимодействия между автомобилями и телематическими платформами, передачу этих данных в российской юрисдикции в некорректируемом виде».
После того, как облачная платформа будет построена, в России также появится государственный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на транспортные средства. Этот центр позволит в оперативном режиме получать сведения об атаках, а также предоставлять информацию для реагирования правоохранительным органам.