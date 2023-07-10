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Новости Software Алексей Сычёв
Благодаря Threads в сети снова появится информация о перелётах Илона Маска
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Ратовавший за неограниченную свободу слова на страницах купленной им в конце октября социальной сети Twitter Илон Маск (Elon Musk) к середине декабря решил заблокировать учётную запись ElonJet, принадлежавшую американскому студенту Джеку Суини (Jack Sweeney), поскольку этот источник распространял информацию о перемещениях миллиардера на частном самолёте. Такие данные Маск счёл непосредственно влияющими на безопасность его семьи, а отдельный инцидент со слежкой за машиной, в которой находился его сын, лишь укрепил владельца Twitter в необходимости таких защитных мер.

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Зато теперь Reuters сообщает, что учётная запись ElonJet появилась на страницах конкурирующей социальной сети Threads, недавно запущенной Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg). Новая платформа стремительно набирает популярность, у того же аккаунта ElonJet в выходные уже насчитывалось более 21 000 последователей.

Источник изображения: Bloomberg

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Выяснять свои отношения с Цукербергом Маск будет в конце августа на ринге, если бой вообще состоится, но «заткнуть рот» любителям отслеживать траекторию его полётов будет сложнее, поскольку власти над Threads он не имеет. Возможно, миллиардер попробует ограничить распространение такой информации через суд.

#илон маск #илон маск и twitter #threads #марк цукереберг
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