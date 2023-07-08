С Windows давно всё понятно, но Linux за что?

Разработчики из компании Red Hat, которые занимаются поддержкой и развитием Fedora, решились на глобальные изменения для популярного Linux-дистрибутива. В ближайшее время в системе могут появиться механизмы сбора телеметрии.

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Инициатива по внедрению спорного компонента, за который ещё с 2015 года принято хаять Windows, исходит от разработчика Ифе Молони. Причины, по которым Red Hat, намерена собирать персональные данные пользователей, не указываются. Причастные к Linux-сообществу продвинутые пользователи убеждены, что данные будут отправляться в США, поскольку Red Hat уже несколько лет принадлежит компании IBM.

Ифе Молони считает, что резонным будет активировать сбор телеметрии в момент чистой установки операционной системы. Речь идёт, прежде всего, о новых пользователях Fedora. Если верить словам разработчиков из Red Hat, то функцию телеметрии можно будет «легко отключить» через меню GNOME Control Center, но только на стадии до первой отправки данных. При обновлении системы с прошлого выпуска телеметрия будет по умолчанию отключена.

Red Hat уверяет, что полученную от пользователей информацию станут обрабатывать исключительно разработчики Linux-дистрибутива. Предполагается, что эти сведения о системах предоставят возможность лучше понять предпочтения пользователей и учесть их при принятии решений, связанных с развитием дистрибутива. Инициатива Ифе Молони пока не рассмотрена комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), который отвечает за техническую часть разработки дистрибутива Fedora. Есть шанс, что данное предложение в итоге отклонит сообщество.

Детальный список метрик, в отношении которых будет применяться телеметрия, пока не определён. В дальнейшем это может быть сделано в тесной кооперации с сообществом. Процесс сбора данных обещают сделать максимальным прозрачным для дальнейшей оценки и аудита, а все полученные метрики планируют регламентировать в отдельном наборе правил, в которых будет прописано, какие данные допустимо собирать.

Уже сейчас установлено, что в список планируемых к сбору сведений вошли: статистика о нажатиях мышью на подсказки с рекомендациями установки ПО в GNOME Software, данные о частоте обращения к панелям и настройкам в конфигураторе, информация о времени загрузки, типах накопителей, моделях устройств и выбранной локали. Подробности о том какие именно данные отправляются, в каком виде передаются и для каких целей используются будут представлены на отдельных информационных страницах в gnome-initial-setup и gnome-control-center.

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На стороне сервера будут задействованы прокси первичного приёма данных и сервис azafea для обработки поступающих метрик. Для приёма соединений и перенаправления их в прокси будет задействован HTTP-сервер nginx.