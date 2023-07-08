Сомнительный ход, как считают многие.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Корпорация IBM заявила о намерении закрыть свой облачный сервис Cloud for Education. Данная платформа предоставляла вычислительную инфраструктуру и услуг для рабочих нагрузок академических и исследовательских лабораторий.

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Облачный сервис Cloud for Education был запущен в 2021 году на фоне пандемии COVID-19, когда образовательные учреждения массово переходили на удалённую работу. IBM предоставляла доступ к вычислительным лабораторным ресурсам из любой локации через несколько оптимизированных для исследований виртуальных машин, на которых было установлено программное обеспечение IBM SPSS.

В текущей ситуации сервис Cloud for Education ждёт полная остановка и поддержка — случится это 30 ноября 2023 года. До указанной даты всем пользователям платформы строго рекомендуется перенести данные и рабочие нагрузки в сервис IBM Virtual Private Cloud и Code Engine. Затем, по желанию, можно будет перенести все данные на платформы конкурентов.

IBM уточнила, что до 30 ноября текущего года сервис Cloud for Education будет работать в обычном режиме, его клиенты также смогут обсудить с платформодержателем (то есть, IBM) возможность переноса данных на другие платформы.

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IBM сейчас пытается изо всех сил обосноваться на рынке облачных вычислений, конкурируя с Amazon Web Services, Microsoft, Google и Oracle. Напомним также, что в 2013 году IBM приобрела компанию SoftLayer Technologies, давно сделавшую ставку на «облако». Знатоки рынка убеждены, что закрытие Cloud for Education негативно скажется на репутации IBM как надёжного оператора облачных вычислений.