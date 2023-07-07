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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Роструд потратит минимум 39 млн руб. для переоснащения половины своих рабочих мест ОС «Альт» и «Мой офис»
Сроки и так поджимают.
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Федеральная служба по занятости и труду (она же Роструд) собирается потратить до 39 млн руб. на импортозамещение программных продуктов для своих сотрудников региональных подразделений. Речь идёт о российских ОС и офисных пакетах, долю которых планируется довести до 50 %.

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Профильные СМИ напоминают, что по методологии Минцифры, утверждённой в 2017 году, госорганы и их филиалы должны были достигнуть импортозамещения на уровне 80 % по линии офисного ПО ещё в 2019 году, а в части ОС — к 2020 году.

Информация о запланированных к тратам 39 млн руб. была размещена на сайте госзакупок. Роструд планирует к следующему году переоснастить отечественным программным обеспечением 1124 автоматизированных рабочих места. Также в рамках данного проекта импортозамещение коснётся центрального аппарата Роструда в Москве, а также 81 его подразделения (государственных инспекций труда) по всей территории России.

39 млн рублей — это начальная максимальная цена контракта в тендере, который был запущен Рострудом 30 июня в формате электронного аукциона. Заявки будут приниматься до 10 июля, подведение торгов намечено на 12 июля, а будущему подрядчику предстоит выполнить все обязательства до 30 ноября 2023 года.

Сначала поставщик должен будет поставить лицензии на обновление ранее приобретённых программных продуктов «Мой офис стандартный 2» компании «Новые облачные технологии» сроком действия в 1 год, а также предоставить сертификаты на техподдержку ОС «Альт 8 СП рабочая станция» компании «Базальт СПО» с таким же сроком действия. На втором этапе должно состояться непосредственное внедрение продуктов.

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В техническом задании также прописано, что лицензии на программные продукты, требующие установки, обновления и последующей настройки, должны быть предоставлены заказчиком, что и так понятно.

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