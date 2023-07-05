Данное направление будет развиваться.

Разработчики картографического сервиса 2ГИС сообщили о запуске новых иммерсивных 3D-карт с высокой детализацией, которые включают в себя хорошо смоделированные достопримечательности городов и разные виды деревьев в парках.

реклама

В официальном сообщении от 2ГИС говорится следующее:

«2ГИС переходит на новый уровень детализации 3D-карт: теперь на них можно рассмотреть детали зданий и парков — вплоть до того, какие деревья растут в том или ином сквере. Объекты можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. В зависимости от времени суток меняется режим отображения реалистичных моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днём. Такие карты создают эффект погружения и называются иммерсивными».

В текущем месяце новые 3D-модели зданий будут доступны в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саратове и Вологде. В пресс-службе компании подтвердили, что обновлять карты будут постепенно. Уже в ближайшее время на платформе начнут появляться новые виды деревьев и кустарников, актуальных для южных городов. Также добавится сезонность — например, зимой деревья будут отображаться без листьев.

Сервис планирует в будущем увеличить количество детально отрисованных достопримечательностей, добавлять больше объектов в разных городах и подробно прорисовывать растительность во дворах. Так, например, пользователи смогут увидеть в будущем озеленение улиц и кварталов.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

«Размер скачиваемых карт для городов не изменился, иммерсивные модели будут показываться при наличии устойчивого интернет-соединения», — уточнил руководитель технологического отдела 2ГИС Дмитрий Демченко.