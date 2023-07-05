Разработчики картографического сервиса 2ГИС сообщили о запуске новых иммерсивных 3D-карт с высокой детализацией, которые включают в себя хорошо смоделированные достопримечательности городов и разные виды деревьев в парках.
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В официальном сообщении от 2ГИС говорится следующее:
«2ГИС переходит на новый уровень детализации 3D-карт: теперь на них можно рассмотреть детали зданий и парков — вплоть до того, какие деревья растут в том или ином сквере. Объекты можно приблизить и рассмотреть с разных сторон. В зависимости от времени суток меняется режим отображения реалистичных моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днём. Такие карты создают эффект погружения и называются иммерсивными».
В текущем месяце новые 3D-модели зданий будут доступны в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Иркутске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саратове и Вологде. В пресс-службе компании подтвердили, что обновлять карты будут постепенно. Уже в ближайшее время на платформе начнут появляться новые виды деревьев и кустарников, актуальных для южных городов. Также добавится сезонность — например, зимой деревья будут отображаться без листьев.
Сервис планирует в будущем увеличить количество детально отрисованных достопримечательностей, добавлять больше объектов в разных городах и подробно прорисовывать растительность во дворах. Так, например, пользователи смогут увидеть в будущем озеленение улиц и кварталов.«Размер скачиваемых карт для городов не изменился, иммерсивные модели будут показываться при наличии устойчивого интернет-соединения», — уточнил руководитель технологического отдела 2ГИС Дмитрий Демченко.