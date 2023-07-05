И вынужденные ограничения были направлены на выявление ботов.

В выходные Илон Маск (Elon Musk) заявил, что социальная сеть Twitter вынуждена была ввести ограничение на количество просмотров своих страниц за сутки, приоритет получили зарегистрированные пользователи, прошедшие платную верификацию учётной записи. Ранее возможность просматривать сообщения в Twitter утратили незарегистрированные пользователи. Как сообщает Bloomberg, все предпринятые ограничения пока не оказали существенного влияния на рекламную активность на страницах Twitter — по крайней мере, на этом настаивает администрация социальной сети.

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Источник изображения: Associated Press

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Представители Twitter в очередной раз пояснили, что ограничения на использование социальной сети носят временный характер, и они направлены на выявление и исключение деятельности ботов и прочих сомнительных элементов. При этом компания не сочла уместным делать заблаговременное предупреждение о введении ограничений, поскольку в таком случае злоумышленники успели бы подготовиться и избежать своего обнаружения. Как только работа в этом направлении будет завершена, администрация Twitter отчитается о результатах.