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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчик отечественной ОС «Альт» займётся развитием и продвижением свободной архитектуры RISC-V в России
Компания «Базальт СПО» действительно глубоко погружена в эту тему.
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Компания «Базальт СПО», которая является разработчиком операционных систем «Альт», сообщила о заключении меморандума о сотрудничестве и взаимодействии с «Ассоциацией независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе архитектуры RISC-V» (она же RISC-V).

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В своём официальном пресс-релизе компания дала понять, что будет оказывать Ассоциации содействие в работе над развитием российских решений на платформе RISC-V и экосистемы совместимого с ней программного обеспечения, а также в формировании необходимой нормативной базы.

Заключение партнёрских соглашений в данном случае направит «Базальт СПО» на комплекс следующи мероприятий:

  • разработка отраслевых стандартов RISC-V;
  • унификация рекомендаций к ПО, разрабатываемому или адаптируемому для архитектуры RISC-V;
  • разработка и продвижение рекомендаций в сфере информационной безопасности при внедрении и эксплуатации продукции, использующей архитектуру RISC-V;
  • совершенствование законодательства в области регулирования технических стандартов и правовых основ использования RISC-V;
  • организация мероприятий информационного, образовательного, просветительского, консультационного, делового и профессионального характера в сфере разработки и применения продуктов с микропроцессорной архитектурой RISC-V и смежных областях, а также мероприятий по развитию международного сотрудничества;
  • проведение исследований (в т. научные, социологические и вспомогательные) в области разработки, внедрения и использования продуктов с архитектурой RISC-V и смежных технологий.

Напомним также, в мае текущего года «Базальт СПО» представил новую экспериментальную сборку ОС Simply Linux для архитектуры RISC-V. Она предназначена для разработчиков и опытных пользователей, которые проявляют интерес в развитии экосистемы свободного ПО для архитектуры RISC-V.

«Потребности рынка в компьютерах на платформе RISC-V только формируются, но “Базальт СПО” превентивно развивает её поддержку в операционных системах “Альт”, — расссказал генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин. — На протяжении пяти лет мы вместе с сообществом ALT Linux Team активно развиваем открытый репозиторий Sisyphus riscv64. Это экспериментальная ветка собственной инфраструктуры разработки “Базальт СПО”, на которой создается семейство операционных систем «Альт». Весь исходный код ОС “Альт” для платформы RISC-V открыт, также он будет публиковаться в национальном репозитории — российском аналоге GitHub».

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«Базальт СПО» также является участником международного альянса RISC-V International и ведёт большую работу по поддержке плат данной архитектуры в операционных системах «Альт». В пресс-релизе отмечается, что статус «Стратегический участник» даёт компании право участвовать в формировании и реализации стратегии развития RISC-V.

#risc v #базальт спо #альт
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