Компания «Базальт СПО» действительно глубоко погружена в эту тему.

Компания «Базальт СПО», которая является разработчиком операционных систем «Альт», сообщила о заключении меморандума о сотрудничестве и взаимодействии с «Ассоциацией независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе архитектуры RISC-V» (она же RISC-V).

реклама

В своём официальном пресс-релизе компания дала понять, что будет оказывать Ассоциации содействие в работе над развитием российских решений на платформе RISC-V и экосистемы совместимого с ней программного обеспечения, а также в формировании необходимой нормативной базы.

Заключение партнёрских соглашений в данном случае направит «Базальт СПО» на комплекс следующи мероприятий:

разработка отраслевых стандартов RISC-V;

унификация рекомендаций к ПО, разрабатываемому или адаптируемому для архитектуры RISC-V;

разработка и продвижение рекомендаций в сфере информационной безопасности при внедрении и эксплуатации продукции, использующей архитектуру RISC-V;

совершенствование законодательства в области регулирования технических стандартов и правовых основ использования RISC-V;

организация мероприятий информационного, образовательного, просветительского, консультационного, делового и профессионального характера в сфере разработки и применения продуктов с микропроцессорной архитектурой RISC-V и смежных областях, а также мероприятий по развитию международного сотрудничества;

проведение исследований (в т. научные, социологические и вспомогательные) в области разработки, внедрения и использования продуктов с архитектурой RISC-V и смежных технологий.

Напомним также, в мае текущего года «Базальт СПО» представил новую экспериментальную сборку ОС Simply Linux для архитектуры RISC-V. Она предназначена для разработчиков и опытных пользователей, которые проявляют интерес в развитии экосистемы свободного ПО для архитектуры RISC-V.

«Потребности рынка в компьютерах на платформе RISC-V только формируются, но “Базальт СПО” превентивно развивает её поддержку в операционных системах “Альт”, — расссказал генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин. — На протяжении пяти лет мы вместе с сообществом ALT Linux Team активно развиваем открытый репозиторий Sisyphus riscv64. Это экспериментальная ветка собственной инфраструктуры разработки “Базальт СПО”, на которой создается семейство операционных систем «Альт». Весь исходный код ОС “Альт” для платформы RISC-V открыт, также он будет публиковаться в национальном репозитории — российском аналоге GitHub».

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

«Базальт СПО» также является участником международного альянса RISC-V International и ведёт большую работу по поддержке плат данной архитектуры в операционных системах «Альт». В пресс-релизе отмечается, что статус «Стратегический участник» даёт компании право участвовать в формировании и реализации стратегии развития RISC-V.