Социальная сеть перестала справляться с наплывом пользователей.

Аудитория Twitter «экватор года» была вынуждена встретить тревожными новостями. Как поясняет Bloomberg, социальная сеть ввела требование регистрации пользователей для возможности просмотра контента, и теперь сторонние читатели просто не могут перейти по ссылке из поисковика и обнаружить на страницах Twitter желаемую информацию в первоисточнике, если они не зарегистрированы в этой социальной сети и не прошли авторизацию.

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Источник изображения: Bloomberg

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Илон Маск (Elon Musk) успел только заявить, что эти нововведения являются временной и вынужденной мерой, призванной улучшить скорость загрузки контента для зарегистрированных пользователей в ущерб сторонним читателям. Что собирается предпринять миллиардер для улучшения качества сервиса в дальнейшем, не уточняется, но снижение трафика с поисковиков для владельца Twitter тоже является нежелательной тенденцией, поскольку в итоге компания может потерять в рекламных доходах, которые всеми силами пытается нарастить.