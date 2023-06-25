Будет рассматриваться в рамках осенней сессии.

В рамках осенней сессии Госдумы будет рассматриваться законопроект, который должен будет дать правовое определение явлению под названием «дипфейк». Что это такое — объяснять, наверное, не нужно. Но если справочный термин вам срочно требуется, то давайте будем считать дипфейком контент с подменой в нужно месте фрагментов фото, видео и аудиоматериалов с помощью искусственного интеллекта.

реклама

Информация о законе про дипфейки появилась в избранных российских СМИ. Сам документ разрабатывается совместно с Роскомнадзором и целым рядом экспертов. Цель внедрения такого закона — дальнейшее предотвращение случаев мошенничества и дискредитации граждан с использованием дипфейков. А возможности для подобных правонарушений тут безграничные — всё зависит от фантазии злоумышленника.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

По поводу упорядочения использования дипфейков озаботились не только депутаты Госдумы. Например, в Китае с 1 января 2020 года дипфейки должны быть должным образом маркированы. Более того, данное ограничение актуально не только в отношении производителей контента, но также и для онлайн-площадок, где такой контент размещается. Игнорирование установленных законом требований влечёт за собой уголовную ответственность.