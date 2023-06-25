В рамках осенней сессии Госдумы будет рассматриваться законопроект, который должен будет дать правовое определение явлению под названием «дипфейк». Что это такое — объяснять, наверное, не нужно. Но если справочный термин вам срочно требуется, то давайте будем считать дипфейком контент с подменой в нужно месте фрагментов фото, видео и аудиоматериалов с помощью искусственного интеллекта.
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Информация о законе про дипфейки появилась в избранных российских СМИ. Сам документ разрабатывается совместно с Роскомнадзором и целым рядом экспертов. Цель внедрения такого закона — дальнейшее предотвращение случаев мошенничества и дискредитации граждан с использованием дипфейков. А возможности для подобных правонарушений тут безграничные — всё зависит от фантазии злоумышленника.
По поводу упорядочения использования дипфейков озаботились не только депутаты Госдумы. Например, в Китае с 1 января 2020 года дипфейки должны быть должным образом маркированы. Более того, данное ограничение актуально не только в отношении производителей контента, но также и для онлайн-площадок, где такой контент размещается. Игнорирование установленных законом требований влечёт за собой уголовную ответственность.