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iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

На прошедшей GDC 2023 компания Epic Games представила технологичную демку движка Unreal Engine 5.2, в которой всё построено вокруг демонстрации досконально проработанных джунглей. Так вот, сейчас это демо (окружение и наполнение сцены) можно свободно скачать.

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Electric Dreams Environment Sample Project позволит любому пользователю заняться исследованием джунглей из демо, созданных с использованием всего нескольких ассетов Quixel. Демка включает в себя сам фреймворк для генерации процедурного контента, а также новую систему создания материалов под названием Substate.

Для понимающих людей также упомянем, что демо включает в себя семь уровней для более подробного изучения и понимания инструментов PCG. Также сюда включены другие функции UE5, включая Lumen, Nanite и Soundscape.

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Всем заинтересованным стоит перейти вот по этой ссылке. Видео с демонстрацией тех самых джунглей мы тоже приложили.