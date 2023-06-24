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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
YouTube тестирует возможность запуска игр прямо на странице сервиса
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Компания Google в данный момент занята тестированием функции запуска онлайн-игры непосредственно через YouTube. Сама инициатива получила название Playables, она позволяет пользователям запускать развлекательные проекты как на самой платформе YouTube в её веб-версии, так и в мобильных приложениях для Android и iOS.

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Журналистам профильных СМИ стало известно, что пока функция Playables проходит внутреннее тестирование, её возможности могут опробовать только сотрудники Google. Выбор игр тоже невероятно скудный — по сути, там только один продукт под названием Stack Bounce. Это простенькая аркада, в которой нужно прыгающим мячом разбивать горизонтальные блоки путём постепенного смещения по вертикали вниз.

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RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Проект Playables должен стать частью новой политики Google в отношении сервиса YouTube, которая должна помочь найти новые точки роста аудитории.

#google #youtube #playables
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хахахер
19:17
там не только про свет на картинке
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Елена Фролова
19:17
А если бы мо давало приказ уничтожить кадыровцев, то как бы поступил глава Чечни?
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CrtkR
19:16
А картиночка на эту тему про свет есть?) Ну лан, пойду дальше новости про наши южные регионы послушаю
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A224
19:15
кал собачий с убогейшим графном. rage 2 ещё приемлемая но первая это просто лютая говнище
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хахахер
19:11
20 миллионов хохлов переехало жить в Россию за СВО.Шугнули просто там на украине жителей,половину всех.Вот так с демографией,надо бороться.Ты тупорылый получается,если не понимаешь,что у тебя со свето...
Поступают сообщения, о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
CrtkR
19:08
У меня в Питере нормуль. Он Российский, кстати. Если у Вас какая-то другая информация - надо принимать решительные меры) Так чего там со светом на украине, я таки так и не понял XD
Поступают сообщения, о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
хахахер
19:06
как там у тебя со светом кстати на украине
Поступают сообщения, о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
CrtkR
19:05
А как же свет где-то там?)
Поступают сообщения, о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
хахахер
19:01
чвк нехер было на территории РФ просто разрешать.Так и сделают щас.ЧВК надо обратно в тюрьмы возвращать просто,минобороны должно заниматься войной,а не чвк просто
Поступают сообщения, о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
umarcheh001
18:55
Вопрос присутствия американцев на Луне, это не вопрос веры, во что ты веришь или не веришь всем глубоко начхать. Американцы на Луне были, и это факт, даже выдающиеся советские космонавты никогда не ст...
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