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iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Компания Google в данный момент занята тестированием функции запуска онлайн-игры непосредственно через YouTube. Сама инициатива получила название Playables, она позволяет пользователям запускать развлекательные проекты как на самой платформе YouTube в её веб-версии, так и в мобильных приложениях для Android и iOS.

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Журналистам профильных СМИ стало известно, что пока функция Playables проходит внутреннее тестирование, её возможности могут опробовать только сотрудники Google. Выбор игр тоже невероятно скудный — по сути, там только один продукт под названием Stack Bounce. Это простенькая аркада, в которой нужно прыгающим мячом разбивать горизонтальные блоки путём постепенного смещения по вертикали вниз.

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Проект Playables должен стать частью новой политики Google в отношении сервиса YouTube, которая должна помочь найти новые точки роста аудитории.