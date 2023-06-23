Агентство Reuters обратило внимание на активность канадских законодателей в сфере защиты интеллектуальных прав интернет-изданий, самостоятельно создающих новостные материалы. Заимствовать новости интернет-площадки смогут только при наличии соглашения с правообладателями, и подобная схема взаимодействия будет подразумевать оплату данных заимствуемых материалов.
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Сенат Канады уже одобрил данный законопроект, а представители запрещённой в РФ Meta Platforms сообщили, что просто будут блокировать доступ к заимствуемым новостям в Facebook и Instagram для клиентов из Канады. Платить правообладателям эти социальные сети при этом ничего не будут. Данная инициатива, которую в Канаде уже горячо поддержали представители традиционных СМИ, направлена на защиту небольших правообладателей в конкуренции с крупными интернет-площадками, которые в силу своего масштаба давно оттягивают на себя бюджеты рекламодателей и толкают мелкие издательства к банкротству.