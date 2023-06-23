Если профильный законопроект будет утверждён окончательно.

Агентство Reuters обратило внимание на активность канадских законодателей в сфере защиты интеллектуальных прав интернет-изданий, самостоятельно создающих новостные материалы. Заимствовать новости интернет-площадки смогут только при наличии соглашения с правообладателями, и подобная схема взаимодействия будет подразумевать оплату данных заимствуемых материалов.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -40% на 50" 4K TV = 25 тр -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Сенат Канады уже одобрил данный законопроект, а представители запрещённой в РФ Meta Platforms сообщили, что просто будут блокировать доступ к заимствуемым новостям в Facebook и Instagram для клиентов из Канады. Платить правообладателям эти социальные сети при этом ничего не будут. Данная инициатива, которую в Канаде уже горячо поддержали представители традиционных СМИ, направлена на защиту небольших правообладателей в конкуренции с крупными интернет-площадками, которые в силу своего масштаба давно оттягивают на себя бюджеты рекламодателей и толкают мелкие издательства к банкротству.