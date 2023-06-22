В опубликованном отчёте Управления директора национальной разведки (ODNI) указывается, что правительство США тайно покупает огромное количество личных данных американцев. Эксперты называют данный инцидент одним из первых публичных раскрытий того обстоятельства, что правительство Штатов использует «коммерчески доступную информацию (CAI), закупленную через посредников.
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ODNI предупреждает, что сам факт покупки личных данных американцев правительством США означает, что это могу сделать и другие стороны. То есть, эта информация в отдельных случаях может использоваться против человека, который считается объектом. А покупка данных правительством предполагает, что для доступа к ней не нужен ордер на обыск или прослушивание. Данные CAI анонимны, по ним можно устроить деанонимизацию другим лицам, включая граждан США.
«Информация CAI может быть использована для вторжения в частную жизнь, разрушения репутации, вызова эмоционального дискомфорта и угрозы безопасности лиц. Даже подвергаясь соответствующему контролю, CAI может увеличить способность правительства вмешиваться в частную жизнь до уровня, который превышает все ожидания общества», — указывают свои опасения специалисты ODNI в своём отчёте.
Сам отчёт был подготовлен и выпущен по запросу сенатора-демократа Рона Уайдена, который подвергает критике сам факт отсутствия контроля над тем, как данные получаются и используются третьими лицами (заказчиками).
Напомним, что в США нет закона о конфиденциальности или защите данных, который бы регулировал обмен или продажу частных данных американцев.