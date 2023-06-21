Отдельные российские СМИ сообщают о том, что новый мобильный браузер «Луна» прямо сейчас тестируется, а его полноценный запуск в России должен состояться до конца текущего года. Отличительная особенность данной программной разработки — наличие отечественных сертификатов безопасности. Именно поэтому браузер «Луна» можно использовать в сервисах российских банков и других структур.
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Если вас данное ПО заинтересовало, то в магазине приложений Apple App Store оно уже доступно для скачивания. В скором времени также должен состояться запуск для операционной системы Android. Конкретно iOS-версией занималась компания Innovative Development (отвечала за разработку), а за политику конфиденциальности отвечает ООО «Инновационная разработка». Последняя занимается финтех-сервисами, связанными с интернет-торговлей и не только. Например, данная компания полностью в ответе за «Почта банк», который считается её владельцем.
«Браузер "Луна" – новый продукт, разработанный как альтернативный российский браузер для быстрого и безопасного доступа в интернет, а также к сервисам, связанным с онлайн-покупками, механиками геймификации, программами лояльности», — рассказывает разработчик о своём продукте.
Прямо сейчас браузер не может похвастаться наличием полного набора функций, поскольку идёт его тестирование. Программа умеет блокировать рекламу и трекеры, которые отслеживают и собирают сведения о просмотренных пользователями страницах.
По мере развития продукта в «Луну» будут также встроены партнерские ecom и lifestyle-сервисы для онлайн-покупок. В перспективе партнерам проекта будут доступны расширения для улучшения пользовательского опыта, например, адресная книга и пуш-уведомления.