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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет
Солидно.
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С момента запуска проекта FreeBSD прошло 30 лет. Официальный портал данной инициативы напомнил, что 19 июня 1993 года в Калифорнийском университете в Беркли представили операционную систему с открытым кодом, которая стала основой для многих некоммерческих и бизнес-решений.

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Отсчёт идёт с момента создания форка 4.3BSD на основе неофициального набора исправлений к 386BSD, который был предназначен для разработки быстрой и устойчивой к безопасности операционной системы для машин с процессорами i386.

В своих прошлых и нынешних итерациях FreeBSD может похвастаться множеством дополнительных библиотек и инструментов, которые постоянно улучшаются на протяжении долгих лет. Специалисты уверены, что долговечность FreeBSD обеспечивается благодаря BSD license (Berkeley Software Distribution license) — лицензией с открытым кодом, которая позволяет свободно распространять программное обеспечение.

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Напомним также, что в прошлом году команда поддержки FreeBSD выпустила срочное исправление безопасности для устранения критической ошибки в программе ping , которая там присутствовала с 1998 года.

#freebsd
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