Из серии публикаций Reuters, которые базируются на знакомстве с презентацией Twitter для инвесторов в сочетании с высказываниями руководства компании, становится понятно, что эта социальная сеть в попытке увеличить поток выручки будет развивать видеоконтент, рекламу и запустит давно обещанную собственную платёжную систему. Появится даже фирменное приложение для «умных» телевизоров, которое будет использоваться преимущественно для просмотра видео.
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Возглавившая недавно Twitter в качестве генерального директора Линда Яккарино (Linda Yaccarino) сообщила инвесторам, что выручка от рекламы в сфере здравоохранения, потребительских товаров и финансовых услуг на страницах социальной сети выросла не менее чем на 40% по сравнению с уровнем годичной давности. Twitter будет искать возможности сотрудничества с популярными создателями контента, пока все предложенные новым генеральным директором идеи нашли понимание и одобрение Илона Маска (Elon Musk), который купил компанию Twitter в конце октября прошлого года за $44 млрд.