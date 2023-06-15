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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Исследование: в Рунете боты генерируют около 40 % трафика
В мире ситуация обстоит не лучшим образом.
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В прошлом году в Рунете большая доля трафика пришлась на ботов, которые сгенерировали около 40 % данных, что на 5 % больше, чем в 2021 году. Соответствующую информацию обнародовали российские СМИ со ссылкой на собственные источники. Трафик, сгенерированный людьми, уменьшился с 64,5 % до 59,5 %.

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В агентстве Telecom Daily рассказали, что фиксированный трафик в 2022 году вырос на 16 % с 78 до 91 эксабайта, а мобильный — на 18 % с 29,6 до 36 эксабайт. Как отметил менеджер продукта Qrator.AntiBot в Qrator Labs ГеоргийТарасов, только 17,5 % общего трафика приходится на «хороших» ботов наподобие тех, что работают на индексацию сайтов. А вот вредоносные боты передают огромные массивы информации, их доля в общем трафике увеличилась с 19 % до 23 %.

Эксперты других компаний тоже подтверждают рост трафика, генерируемого ботами. Отмечается, что в первом полугодии число «плохих» ботов продолжает увеличиваться. Они собирают информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии, размещают фальшивые отзывы и «скликивают» рекламные объявления конкурентов. В отдельных случаях им под силу остановить работу сайта с помощью организованной DDoS-атаки.

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В сообщениях СМИ особым образом подчёркиваются тот факт, что рост активности ботов — общемировая тенденция. Так, в прошлом году «человеческий» трафик достиг рекордно низких значений, упав до 52,6 %, — остальные 47,5 % пришлись на ботов. В мире, в отличие от России, ситуация с «плохими» ботами ещё хуже — на их долю приходится 30,2 % всего трафика.

#рунет #боты #трафик
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