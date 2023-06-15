Российские издания сообщают о том, что российских разработчиков программного обеспечения, которые захотят включить свои продукты в реестр отечественного ПО, обяжут обеспечить совместимость софта минимум с двумя российскими операционными системами.
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Доподлинно известно, что проект соответствующего постановления уже подготовлен Минцифры. Установленная норма будет распространяться не только на новое ПО, но и то, что уже присутствует в реестре. Сами требования должны вводить поэтапно, поэтому авторам уже попавшего в реестр софта дадут время на его доработку.
Эксперты утверждают, что на данный момент доля ПО в реестре, которое несовместимо с российскими операционными системами, превышает 50 %. Российскому рынку ещё предстоит пройти длительный там формирования собственной экосистемы, в которую будут входить программы разного толка — от офисного ПО до крупных пакетных решений.
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Например, на доработку систем автоматизированного проектирования (САПР) уйдёт не менее двух лет. Такие же сроки озвучиваются экспертами в отношении инженерного, промышленного и банковского ПО.