Нужно создавать свою экосистему.

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Российские издания сообщают о том, что российских разработчиков программного обеспечения, которые захотят включить свои продукты в реестр отечественного ПО, обяжут обеспечить совместимость софта минимум с двумя российскими операционными системами.

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Доподлинно известно, что проект соответствующего постановления уже подготовлен Минцифры. Установленная норма будет распространяться не только на новое ПО, но и то, что уже присутствует в реестре. Сами требования должны вводить поэтапно, поэтому авторам уже попавшего в реестр софта дадут время на его доработку.