А язык причём?

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Ещё в марте прошлого года компания Salesforce, которую мы знаем по корпоративному мессенджеру Slack, объявила о прекращении работы с клиентами из России. На момент озвучивания такого решения не было указано ни о каких дальнейших ограничениях в общей работе сервиса, а вот сейчас появилась информация о том, что программа лишится поддержки русского языка с 28 июня.

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По имеющимся данным, пользователи смогут общаться дальше друг с другом на нужном языке или перевести интерфейс Slack в его браузерной версии с помощью переводчика. Что до самого русского языка, то его поддержка появилась в мессенджере 30 июня 2021 года.

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Напомним, проблемы у жителей России с корпоративным мессенджером Slack начались с 15 марта текущего года: появились первые сообщения об удалении рабочих пространств. Как минимум, это коснулось корпоративных клиентов из «Сбера». В других случаях пользователи Slack из России жаловались на то, что сервис начал предупреждать об удалении из бесплатных пространств с 21 марта.