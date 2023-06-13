Линда Яккарино (Linda Yaccarino), которую Илон Маск (Elon Musk) в прошлом месяце назначил генеральным директором Twitter вместо себя (или своего пса, если подходить к вопросу менее серьёзно), какое-то время перенимала дела и не была готова активно включиться в рабочую деятельность, но на этой неделе распространила по электронной почте обращение к сотрудникам компании, как сообщает издание The Wall Street Journal. В нём новая глава Twitter демонстрирует приверженность принципам реформирования этой социальной сети, которые ранее высказывал Илон Маск, купивший компанию в конце октября за $44 млрд.
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Twitter, по замыслу руководства компании, должен стать источником самой точной информации, распространяемой в масштабе реального времени. Способность нового руководства достичь этой цели, по мнению Яккарино, почти гарантируется личной заинтересованностью Илона Маска, который, по её словам, уже трансформировал аэрокосмическую и электромобильную отрасли.
Открытый диалог и нефильтруемый обмен информацией, по мнению генерального директора Twitter, является конечной целью трансформации, через которую сейчас проходит человеческая цивилизация. Эта социальная сеть, по мнению Яккарино, станет подобием всенародного схода с точки зрения коммуникации между людьми. Сотрудникам Twitter она предписывает верить в успех преобразований и усердно работать над превращением платформы в так называемый Twitter 2.0.