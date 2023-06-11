Компания Intel объявила, что её технология масштабирования изображения XeSS поддерживается в более чем 50 различных играх и приложениях. Причём, данная поддержка реализована как в старых проектах, так и в новинках.
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Среди крупных игровых проектов следует отметить: Cyberpunk 2077, Control и Assassin’s Creed Valhalla. И, конечно же, Diablo IV — она получила поддержку XeSS совсем недавно. Аналитики сходятся во мнении, что добавление данной технологии в масштабные игры свидетельствует о том, что крупные студии всё больше доверяют Intel в этом плане.
Напомним, недавно NVIDIA заявляла, что теперь более чем в 300 играх есть поддержка DLSS 1 и DLSS 2. Что касается DLSS 3, то её реализация есть только в 30 с лишним проектах. Вспомним мы и про AMD: технологию FSR 1.0 добавили в более 200 игр, а FSR 2.0 реализована в более чем 100 играх.
Наконец, Intel пообещала, что в ближайшее время 64 игры получат поддержку XeSS.