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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российский аналог GitHub начал получать первые заявки на вступление
Всё пока развивается в рамках эксперимента.
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Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) заявил о получении первых заявок на вступление в национальный репозиторий программного обеспечения с открытым кодом. Это случилось в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2023».

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«Всего мы получили к настоящему моменту 80 заявок — это как физические лица, так и органы исполнительной власти, и это российские IT-компании, те, которые ведут собственные репозитории, и вот это те первые участники, их список будет опубликован Минцифры РФ. Это те компании, которые будут первыми пользователями разрабатываемого репозитория открытого кода, аналога GitHub», — заявил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

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Также руководитель фонда отметил, что эксперимент по созданию российского репозитория должен закончиться уже во втором квартале 2024 года, к этому моменту его организаторы обнародуют результаты.

#российское по #github
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