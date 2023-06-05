Всё пока развивается в рамках эксперимента.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) заявил о получении первых заявок на вступление в национальный репозиторий программного обеспечения с открытым кодом. Это случилось в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2023».

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«Всего мы получили к настоящему моменту 80 заявок — это как физические лица, так и органы исполнительной власти, и это российские IT-компании, те, которые ведут собственные репозитории, и вот это те первые участники, их список будет опубликован Минцифры РФ. Это те компании, которые будут первыми пользователями разрабатываемого репозитория открытого кода, аналога GitHub», — заявил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

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Также руководитель фонда отметил, что эксперимент по созданию российского репозитория должен закончиться уже во втором квартале 2024 года, к этому моменту его организаторы обнародуют результаты.