Там очень странная модель монетизации.

Разработчики из компании Llama Group сообщили о запуске нового мобильного приложения для Android со знакомым каждому названием Winamp. Только речь идёт не о классическом проигрывателе музыки, а о приложении платного стримингового сервиса на базе проигрывателя. В тестовой версии программы разработчики попытались объединить потоковые сервисы, подкасты, радиостанции, аудиокниги и загрузки в единый хаб.

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Напомним, ещё 13 апреля компания Llama Group открыла доступ к платному стриминговому сервису Winamp для всех желающих. Отзывы от первых пользователей поступают довольно противоречивые: есть жалобы на «зависания», ошибки и «вылеты». Но техническое исполнение — не главная проблема приложения сервиса Winamp. Скудная библиотека исполнителей — вот вопрос посерьёзнее. Бесплатных композиций здесь вовсе нет, если не считать тему от DJ Mike Llama.

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Но зато прямо сейчас Winamp обеспечивает бесплатный доступ к радиостанциям (вот уж спасибо), подкастам и аудиокнигам (доступ пока не открыт). Монетизация здесь выглядит следующим образом: пользователь оформляет подписку на понравившегося артиста по цене от $1 в месяц. А за 5$ можно получить доступ к материалам рабочего процесса исполнителей.