Компания Microsoft собирается отказаться от дальнейшей поддержки голосового помощника Cortana в Windows. В специальном сообщении редмондского IT-гиганта указывается, что Cortana не будет поддерживаться Windows как отдельное приложение уже с конца текущего года. Точную дату команда поддержки объявит позже.
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Случай с электронным помощником Cortana — закономерность, а не спонтанность. Microsoft сейчас занята развитием разных ИИ-решений во всех своих программных продуктах. Это и встроенные прямо в браузер Edge чат-помощники, и обновлённый поиск Bing, и представленный в прошлом месяце инструмент Windows Copilot. Последний будет располагаться в боковой панели Windows 11 и сможет обеспечить помощь при взаимодействии абсолютно с любыми приложениями.
Аналитики сходятся во мнении, что Windows Copilot заменит собой Cortana, с популярностью среди пользователей всегда были проблемы. Оригинальный помощник появился в Windows 10 ещё в 2015 году, напомним. Тогда с его помощью можно было устанавливать напоминания, запускать приложения, а также выполнять ряд других действий.
Поддержка Cortana в Windows прекратится в текущем году, но сам голосовой помощник ещё будет оставаться доступным в приложениях Microsoft Teams Mobile и Outlook Mobile. Вполне возможно, что с течением времени упразднят и это присутствие программной надстройки.