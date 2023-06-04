Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft собирается отказаться от поддержки голосового помощника Cortana в Windows уже в текущем году
Сейчас редмондцы всё внимание уделяют перспективным ИИ-решениям.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену

Компания Microsoft собирается отказаться от дальнейшей поддержки голосового помощника Cortana в Windows. В специальном сообщении редмондского IT-гиганта указывается, что Cortana не будет поддерживаться Windows как отдельное приложение уже с конца текущего года. Точную дату команда поддержки объявит позже.

реклама

Случай с электронным помощником Cortana — закономерность, а не спонтанность. Microsoft сейчас занята развитием разных ИИ-решений во всех своих программных продуктах. Это и встроенные прямо в браузер Edge чат-помощники, и обновлённый поиск Bing, и представленный в прошлом месяце инструмент Windows Copilot. Последний будет располагаться в боковой панели Windows 11 и сможет обеспечить помощь при взаимодействии абсолютно с любыми приложениями.

Аналитики сходятся во мнении, что Windows Copilot заменит собой Cortana, с популярностью среди пользователей всегда были проблемы. Оригинальный помощник появился в Windows 10 ещё в 2015 году, напомним. Тогда с его помощью можно было устанавливать напоминания, запускать приложения, а также выполнять ряд других действий.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Поддержка Cortana в Windows прекратится в текущем году, но сам голосовой помощник ещё будет оставаться доступным в приложениях Microsoft Teams Mobile и Outlook Mobile. Вполне возможно, что с течением времени упразднят и это присутствие программной надстройки.

#microsoft #cortana
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Windows 11 установлена на компьютеры свыше трети пользователей Steam
Поддержка форматов архивов RAR и 7z появится в Windows 11 уже в сентябре
В Windows 11 появится встроенная поддержка популярных форматов архивов — 7z, RAR и других
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-30МКИ с ядерными ракетами на борту готовы к битве с Китаем
19
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
34
Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
4
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
92
На фоне СВО ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 с двигателями АЛ-41Ф
8
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
2
Обзор планшета Blackview Tab 15 Pro – 4 динамика, поддержка LTE и чехол в комплекте
1
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
5
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 2
+
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
20:58
Никому эти клубы не нужны, за примерами далеко ходить не надо, Ваномас недавно делал компьютерный клуб и там было 0 народу.
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
N1ghtwish
20:57
Прикол в том, что года 3-4 назад они опять начали появляться, правда, не знаю, сколько из них уже закрылось. Я сисадминил в компьютерном клубе в 2005-2007г., даже тогда он фактически не приносил прибы...
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
Дима Клингер
20:57
А может путин в Марьинку приедет?
Пригожин предложил Зеленскому встретится в Новой Таволжанке без оружия
Humanoid99
20:51
Microsoft собирается отказаться от поддержки голосового помощника Cortana в Windows уже в текущем году
N1ghtwish
20:47
В нулевые все понятно, сначала дорогие компы и отсутствие нормального БУ рынка, потом дорогой и малодоступный интернет, но сейчас нахрена всё это нужно? Комп можно собрать за любой бюджет, БУ рынок та...
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
Константин Бородаенко
20:45
Будет как в северной Корее, что партия разрешит, тем устройством будут и пользоваться... И радио с зашитыми частотами которые нельзя изменить 😂
Сокращение параллельного импорта может привести к исчезновению с полок продукции популярных брендов
Руслан Мортаев
20:32
Это 3 секунды времени. Чтобы все они подорвались, не больше.
Российский Т-80БВ на "пистолетной дистанции" из засады поразил украинский танк пробив два слоя брони
Ivan Fakov
20:31
То есть выходит что виртуалка для обхода санкций и нафиг не нужна ибо это делает другой софт, не так ли? Тут уже идёт прямое противоречие с заголовком этой мусорной статейки. Парень ниже правильно ск...
VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
Iruil
20:29
Так не от хорошей жизни эта видяха столько держалась. 30 серию майнеры раскупили. Если бы не это, давно бы все на 3060 перешли.
Выходящая в следующем году линейка GeForce RTX 5000 отправит GeForce RTX 4090 на свалку истории
Руслан Мортаев
20:29
ПВО не может стрелять вниз себе под ноги. Минимум 15 метров высота стрельбы. По сути можно обычным танком с расстояния 200 метров разносить эти системы в упор и не тратить дорогие ракеты.
Украина не сможет восполнить выбитые ЗРК Patriot, поскольку в мире дефицит этих систем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем